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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.10.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek'ten altın madalya

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Milli halterci Muhammed Furkan Özbek'ten altın madalya

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda milli halterci Muhammed Furkan Özbek, altın madalya kazandı.

Oyunların üçüncü gününde Türkiye, 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Erkekler 69 kiloda yarışan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, koparmada 135, silkmede ise 170 kilo kaldırdı. Toplamda 305 kiloluk dereceye ulaşan genç halterci, altın madalyayı boynuna taktı.
Muhammed Furkan, bu sonuçla Gençlik Olimpiyatları tarihinde Türkiye'ye halterdeki ilk altın madalyasını kazandırmış oldu.

Günün diğer madalyası ise milli judocu Ömer Kemal Aydın'dan geldi. Ömer Kemal, erkekler 100 kilo üçüncülük maçında Moldovalı Alin Bagrin'i ipponla yenerek bronz madalya kazandı.

Öte yandan, oyunlarda mücadele eden ilk Türk tenisçi olan Yankı Erel, tekler ikinci turunda Bulgar Adrian Andreev'e 3-6, 7-5, 3-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

Yankı, karışık çiftlerde de Ukraynalı partneri Margaryta Bilokin ile ilk turda Jesper De Jong (Hollanda)-Eleonora Molinaro (Lüksemburg) ikilisine 2-0 mağlup oldu.

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