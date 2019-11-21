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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milli gurur! Savunmayla tarihe geçtik...

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Milli gurur! Savunmayla tarihe geçtik...

Türkiye, elemelere katılan 55 ülke içinde kendi sahasında oynadığı maçlarda gol yemeyen tek takım. Kalesinde 3 gol gören ay yıldızılılar ayrıca Belçika ile birlikte elemelerin en az gol yiyen iki milli takımdan biri oldu.

2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, savunma performansıyla tarihe geçti. H Grubu’nda kendi evinde oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Türkiye, elemelerde boy gösteren diğer 54 takımı geride bıraktı.

Bu başarısıyla Türkiye, Avrupa Şampiyonası elemelerinde son 20 yılda sahasında gol yemeyen 5 milli takımdan biri oldu. Söz konusu süreçte İspanya eURO 2000, Fransa ve Hırvatistan eURO 2004, İtalya ise eURO 2012 elemelerinde kalesini iç sahada gole kapattı.

10 MAÇIN 8'İNDE GOL YEMEDİ

GRUPTAKİ 10 maçta kalesini 8 kez gole kapatan milliler, filelerinde sadece 3 gol gördü. Ay yıldızlılar, İzlanda’dan 2, Fransa’dan ise 1 gol yedi. A Milli Takım bu performansla, gruplardaki 55 ülke içerisinde kalesini 8 maçta kapatan tek takım olma unvanını da aldı.

TEK RAKİBİMİZ BELÇİKA

A Milli Futbol Takımı, eURO 2020 elemeleri’nde en az gol yiyen iki ülkeden biri oldu. Ay yıldızlı ekip, savunma performansıyla 53 ülkeyi geride bırakırken, Belçika’yla aynı sayıda gol yedi (3).

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