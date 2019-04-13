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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.04.2019 - 20:49, Son Güncelleme:

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu

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Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenen Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenen Rıza Kayaalp, altın madalya elde etti. 

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada grekoromen stilde mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü rakibini 3-0 yenerek üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu oldu. 

Rıza Kayaalp, 9. zaferiyle Türk güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti. Rıza, bu şampiyonadan önce rekoru Hamza Yerlikaya'yla paylaşıyordu. 

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenerek üst üste 8, toplamda da 9. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla karşılaşmadan sonra TRT Spor'un yayınına katıldı.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza'yı telefonla aradı. 

Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, "Rıza, seni tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum." dedi. 

Şampiyon sporcu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bizi her zaman maçtan çıktığımızda tebrik eder. Bu, değer gördüğümüzü gösteriyor. Finalime gelen Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bu sevinci halkımıza yaşattığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı. 

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da Rıza Kayaalp'in başarısına vurgu yaparak, "Rıza kardeşimizi tebrik ediyoruz. Bir değil, 9 kez şampiyon oldu. Elbette çok büyük bir başarı. Tüm sporcularımızı, bize bu gururu yaşattıkları için yürekten kutluyorum. Rıza kardeşimiz, hem sporcu kişiliği hem de insani tarafıyla gençlerimize örnek oluyor. Gençlerimiz de kendisini örnek alacaktır." diye konuştu. 

Öte yandan Rıza Kayaalp'e madalya töreninde altın madalyasını, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu takdim etti. 

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu

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