Milli güreşçi Yasemin Adar kimdir? İşte Yasemin Adar'ın hayatı
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Yasemin Adar, Avusturyalı rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Bu başarı ile beraber altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar, internet kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, daha önce de 3 kez şampiyon olan milli güreşçi Yasemin Adar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Yasemin Adar ile ilgili merak edilenler...
Kadınlar 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar, final müsabakasında Avusturyalı Martina Kuenz ile karşı karşıya geldiği mücadeleden galip gelerek 4. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Peki, 2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalya kazandıran Yasemin Adar kimdir? İşte, ay-yıldızlı milli güreşçi Yasemin Adar'ın hayatı ile ilgili bazı bilgiler...
YASEMİN ADAR'IN HAYATI
Yasemin Adar, 6 Aralık 1991'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Adar, Türk kadın güreşçi ve eski gülle atmacı. Spor hayatına gülle atma ile başlayan Adar, daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı.
Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazandı. 10 Mart 2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. Paris'teki 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 75 kg kategorisinde de altın madalya kazanarak organizasyon tarihinde ülkesi adına bunu başaran ilk kadın güreşçi oldu.
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