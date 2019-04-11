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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.04.2019 - 22:29, Son Güncelleme:

Milli güreşçi Yasemin Adar kimdir? İşte Yasemin Adar'ın hayatı

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Milli güreşçi Yasemin Adar kimdir? İşte Yasemin Adar'ın hayatı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Yasemin Adar, Avusturyalı rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Bu başarı ile beraber altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar, internet kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, daha önce de 3 kez şampiyon olan milli güreşçi Yasemin Adar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Yasemin Adar ile ilgili merak edilenler...

Kadınlar 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar, final müsabakasında Avusturyalı Martina Kuenz ile karşı karşıya geldiği mücadeleden galip gelerek 4. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Peki, 2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalya kazandıran Yasemin Adar kimdir? İşte, ay-yıldızlı milli güreşçi Yasemin Adar'ın hayatı ile ilgili bazı bilgiler...

YASEMİN ADAR'IN HAYATI

Yasemin Adar, 6 Aralık 1991'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Adar, Türk kadın güreşçi ve eski gülle atmacı. Spor hayatına gülle atma ile başlayan Adar, daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı.

Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazandı. 10 Mart 2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. Paris'teki 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 75 kg kategorisinde de altın madalya kazanarak organizasyon tarihinde ülkesi adına bunu başaran ilk kadın güreşçi oldu.

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