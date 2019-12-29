Milli güreşçi Taha Akgül'ün büyük şanssızlığı!

Antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşen ve köprücük kemiğinin çıkması sonucunda bağları kopan son Olimpiyat Şampiyonu, dün İstanbul’da hemen ameliyata alındı. Doktorların iyileşmesi için 8 ay müddet verdiği 29 yaşındaki güreşçinin, başarılı bir rehabilitasyon süreci sonrası Olimpiyatlar’a yetişme ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Türk sporu ilklerin yılı 2019’u geride bırakmaya gün sayarken, güreşte şok bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki yaz gerçekleşecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi yaşanan sakatlık şanssızlığını Taha Akgül yaşadı.

Serbestte 125 kilonun son olimpiyat şampiyonu Taha Akgül’ün İstanbul’daki Milli Takım kampı sırasında sakatlandığı belirtildi.

Avrupa Şampiyonası’nda yok

Partneriyle antrenman yaptığı sırada milli güreşçinin omzunun üzerine düştüğü ve bu düşme sırasında köprücük kemiği çıkmasıyla birlikte omuz bağlarının da koptuğu öğrenildi. Yaşanan bu ciddi sakatlık sonrası Taha Akgül’ün hemen operasyona alındığı ve dün İstanbul Fulya Acıbadem Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Başarılı bir operasyon geçiren Taha Akgül’ün iyileşme süreci içi doktorların 8 ay müddet verdiği ve başarılı bir rehabilitasyon süreci sonrası olimpiyatlara yetişme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

2019’da Avrupa şampiyonu ve Dünya 2.’liği elde eden Taha Akgül, 10-16 Şubat tarihleri arasında Roma’da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası’nda yer alamayacak.

‘Dualarınızı bekliyorum’

1 Olimpiyat, 2 Dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül sakatlık haberini sosyal medyadan şu sözleriyle duyurdu: “Kıymetli büyüklerim kardeşlerim maalesef Milli takım kampında antrenman esnasında bir kaza geçirdik ve sol omuzdan ciddi bir operasyon geçirmek zorunda kaldım..Olimpiyat senesi böyle bir talihsizlik yaşadık ama vardır bunda bir takdir-i ilahı.. Dualarınızı bekliyorum”. (Fanatik)

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