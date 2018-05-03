Milli futbolcu Arsenal'e transfer oluyor
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Arsenal ile anlaşmak üzere olduğunu açıkladı.
Özkan, "Çağlar Söyüncü, Arsenal’le anlaşmak üzere. Arsenal bizden genç takım bilgilerini istedi. Transfer olduğu an oradan da para kazanacağız. Çağlar Söyüncü'yü büyük takımlar istiyor. Bayern Münih'te taliplileri arasında ama o Premier Lig'e gidiyor. Güçlü, başarılı bir oyuncu ve bizimde payımız olduğu için bana da sordular" ifadelerini kullandı.
Özkan açıklamalarını şöyle sürdürdü:
Yıllık bütçemiz 30 milyon TL. Bunun 15 milyon TL'si TFF'den ve sponsorluklardan geliyor. 15 milyon TL de ben cebimden koyuyorum. 15 milyon TL, 3 milyon Euro yapar. Bir Süper Lig takımı yılda 3 milyon Euro veremiyor mu altyapıya.
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