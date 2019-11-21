Milli fiyasko!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMilli fiyasko!
GeriFutbol Milli fiyasko!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İsmail Er
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milli fiyasko!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli fiyasko!

Şenol Güneş’in A Milli Takım’a alıp oynattığı Güven Yalçın, Berkay Özcan, Ahmed Kutucu’nun yanı sıra Altay Bayındır ve Hüseyin Türkmen gibi kulüplerinde son derece başarılı olan genç yeteneklerin yer aldığı Ümitler, 2021 Avrupa Şampiyonası elemelerinde hayal kırıklığı yarattı. Vedat İnceefe’nin çalıştırdığı ay yıldızlı ekip, 2 maçı eksik Andorra’nın bile gerisine düştü.

TÜRKİYE, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde çok başarılı bir performans gösteren A Milli Takım’la gurur duyarken, futbolumuzun geleceği olan Ümit Milli Takım cephesinde işler hiç de iyi gitmiyor. Teknik direktörlüğünü Vedat İnceefe’nin yaptığı Ümit Milliler, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’ta oynadığı 6 maçta sadece 4 puan alarak büyük hayal kırıklığı yarattı. İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra’nın yer aldığı grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde edip, 4 mağlubiyet alan ay yıldızlı gençler adına daha üzücü olan olay, ortaya konan futbolun hiç ‘umut vermemesi.’

Milli gurur Savunmayla tarihe geçtik...
Milli gurur! Savunmayla tarihe geçtik...

Vedat İnceefe soruları yanıtsız bıraktı

GRUPTAKİ tüm puanlarını Arnavutluk’tan alan Ümit Milli Takım, son olarak önceki gün grubun zayıf halkası Andorra’ya 2-0 yenilerek tam bir şok yaşadı. 80 bin nüfuslu Andorra o kadar zayıf bir takım ki, son 13 yılda bizde başka sadece Arnavutluk’a 2 gol atabilmişti. Ümitlerimiz 6 karşılaşmada 4 puanla grubun son sırasına gerilerken, Andorra 2 maçı eksik olmasına rağmen averajla bizi geçip, 5. sırada yer aldı. Millilerde dikkat çeken diğer nokta, 6 maçta tam 4 kırmızı kart görmüş olmalarıydı. Tablo böyle olunca eleştiriler Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe üzerinde yoğunlaştı. İnceefe’yi telefonla arayıp, konu ile ilgili düşüncelerini öğrenmek istedik. Ancak İnceefe, şu an için yorum yapmak istediğini belirtip sorularımızı yanıtsız bıraktı.

TFF’nin ne yapacağı bekleniyor

PEŞ peşe yaşanan başarısız sonuçların ardından, “Peki Ümit Milli Takım’da hangi futbolcular var?” sorusu akıllara gelebilir. Hemen cevaplayalım... Kadroda gerçekten çok önemli isimler var. Fenerbahçe’den kaleci Altay Bayındır, Schalke 04’ten Ahmed Kutucu, Medipol Başakşehir’den Berkay Özcan, Trabzonspor’dan Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Beşiktaş’tan Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Bursaspor’dan Ataberk Dadakdeniz, Sassuolo’dan Mert Müldür ve Çaykur Rizespor’dan Oğuz Kağan Güçtekin gibi gelecekte A milli olması beklenen isimler var. Bu oyunculardan Altay, Hüseyin Türkmen, Ahmed, Muhayer, Berkay, Güven ve Halil İbrahim, Andorra’ya 2-0 yenildiğimiz karşılaşmada forma giydi. Gelinen bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun Ümit Milli Takım konusunda radikal bir karar alıp almayacağı merakla bekleniyor.

Trabzonsporlu Yusuf Sarı'yı izliyoruz...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle