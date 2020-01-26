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Haber Giriş: 26.01.2020 - 19:27,Son Güncelleme:/

Milli eskrimci Cengizhan Öner, Finlandiya'da şampiyon oldu

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Milli eskrimci Cengizhan Öner, Finlandiya'da şampiyon oldu

Eskrimde Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit ve 14 Yaş Altı Espoo Cup'ta 14 Yaş Altı Erkekler Epe kategorisinde mücadele eden Cengizhan Öner, altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cengizhan finalde Fin rakibi Ilkka Koski'yi 14-13 mağlup etti.

Pul müsabakalarındaki 6 müsabakanın 5'ini galibiyetle tamamlayan Cengizhan Öner, tablo 64'ü maç yapmadan geçti. Tablo 32'de Estonyalı rakibini mağlup eden genç eskrimci, tablo 16'da Büyük Britanyalı Filfred Brown'u saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İspanyol rakibini mağlup eden Cengizhan, yarı finalde Büyük

Britanyalı Tristan Lumineau'yu 15-11 mağlup ederek finale yükseldi.

Emir Akal, Yalgın Yeter, Ali Mustafa Seçik'ten kurulu erkek takımı ise turnuvayı 15. sırada tamamladı. 14 Yaş Altı Kızlar Epe'de de Kayra Naz Özcan 17. oldu

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Milli eskrimci Cengizhan Öner, Finlandiyada şampiyon oldu

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