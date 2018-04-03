Milli buz patenciler İsveç yolcusu
Senkronize Buz Pateni Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere İsveç'e gitti.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-7 Nisan tarihlerinde başkent Stockholm'de organize edilecek şampiyonada mücadele edecek ve antrenörlüğünü Zeynep Aydın'ın yaptığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
Alara Tavares, Aylin Su Soybay, Ceren Şentunalı, Dilay Alpaydın, Özgür Deniz Oymak, Ecem Ertenli, Ecem Ülker, Gamze Haras, Efe Görkmen, Melis Çağla Aslan, Melissa Sophie Kaya, Mina İçduygu, Mertcan Pak, Nil Kirişçioğlu, Okan Hatipoğlu, Pınar Gürkan, Selin Tekin, Serenay Yurdakul, Yasemin Sude Ergül, Duygu İrem Yüksel.
Şampiyonada kısa program, 6 Nisan Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak.
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