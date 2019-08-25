Milli basketbol Ege Arar: "ABD'nin grubumuzda olması avantaj"

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde organize edilecek Dünya Kupası için hazırlıklarına devam eden millilerde 22 yaşındaki oyuncu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Genç pivot, ay-yıldızlı ekibin E Grubu'nda mücadele edeceği rakipleri Çekya, ABD ve Japonya için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Grupta dünyanın en büyük ekolü ABD var. ABD'nin grubumuzda olması avantaj. Çünkü üst turda karşımıza çıkmasından daha iyi. ABD'de birçok oyuncu duyduğumuz kadarıyla kadrodan çekiliyor. Çekya'da Jan Vesely'nin sakatlığı bulunuyor. Bu onlar için büyük bir eksik. Japonya hakkında ise detaylı olarak pek bir bilgimiz yok. Kolej oyuncuları var. Yeni draft olan oyunculara sahipler. Onlar da iyi takım. Biz elimizden geleni yapacağız. Hiç tanımadığımız ekipler de kendi içlerinde bir kimya oluşturup iyi olabiliyor. Bunu da bilmediğimiz için bu bizim için büyük bir soru işareti."

Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu vurgulayan Ege, "Altyapılarda çocukluğumuzdan bu yana konulan hedef bu. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştiririz. Elimizden gelenin en iyisini '12 Dev Adam' olarak sahada yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, ay-yıldızlı takımdaki arkadaşlık ortamı için ise "Yıllardır birlikte oynuyoruz. Takım kimyası en üst seviyede." diyerek sözlerini tamamladı.

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