Milli atlet Yasmani Copello Escobar 6. oldu
17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalini 48.25'lik dereceyle 6. sırada bitirdi.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler 400 metre engelli finali yapıldı. Milli atlet Yasmani Copello Escobar, yarışta 48.25'lik dereceyle 6. oldu.
Yarışta Norveçli Karsten Warholm 47.42'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Rai Benjamin 47.66'lık zamanıyla gümüş, Katarlı Abderrahman Samba ise 48.03'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.
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