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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.11.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Milli antrenör Sabahattin Tatar'ın durumu kritik

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Milli antrenör Sabahattin Tatar'ın durumu kritik

Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesindeki Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü ve Milli Sporcu Sabahattin Tatar, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zeytin ağacından düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre; aynı zamanda Ayvalık Belediye Meclis Üyeliği ile Ayvalık Atletizm Kulübü’nün de Başkanlığı’nı yürüten Sabahattin Tatar, sabah saatlerinde ailesine ait bir zeytinliğe giderek, zeytin toplamak istedi. Zeytin ağacına çıkarak, sırıkla ağacın dallarındaki zeytini yere silkemeye çalışan Tatar, bir anda dengesini kaybederek ağaçtan yere düştü. Aynı anda tarlada zeytin toplayan yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sabahattin Tatar’ın acil servise getirildiği sırada kalbinin durduğu ve yapılan müdahalelerle yeniden kalbinin yeniden çalıştırıldığı bildirildi.

Doktorlarının verdiği bilgiye göre; boynunda 3 kırık olan ve kaburgalarının da kırılarak akciğere saplandığı belirtilen milli antrenörün iç kanaması olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bugüne kadar Ayvalık’ta yüzlerce genç sporcu yetiştirerek pek çoğunu Yürüyüş Milli Takımı’na kazandıran Sabahattin Tatar’ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen öğrencileri başta olmak üzere; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, eski Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Akıner, Ersan Bahar, Ayvalık Belediyesi’nin meclis üyeleri, siyasi partileri temsilcileri, akrabaları ve sevenleri hastaneye akın etti.

Hastanede yoğun bakımda tutulan Sabahattin Tatar’ın evli ve 5 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

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