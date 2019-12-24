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Millen Baars Galatasaraylı futbolcuyu takip etti! Transfer...
Galatasaray'ın Manchester United’la yollarını ayıran ve boşta kalan 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Millen Baars ile temas halinde olduğu iddia ediliyor.
Genç futbolcunun menajerinin İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.
Ajax altyapısında yetişen futbolcu, Galatasaray U21 takımında forma giyen defans futbolcusu Ercan Şirin'i Instagram'dan takip etti.
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La Liga'da lider Barcelona, evinde rahat kazandı...
VİDEO | Barcelona 4-1 Deportivo Alaves (MAÇ ÖZET)La Liga'da lider Barcelona 18. hafta maçında evinde Deportivo Alaves'i 4-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri Antoine Griezmann, Arturo Vidal, Lionel Messi ve Luis Suarez kaydetti. Konuk takımın maçtaki tek golü ise Pere Pons Riera'dan geldi.
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