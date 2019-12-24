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Futbol
24.12.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Millen Baars Galatasaraylı futbolcuyu takip etti! Transfer...

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Millen Baars Galatasaraylı futbolcuyu takip etti! Transfer...

Galatasaray'ın Manchester United’la yollarını ayıran ve boşta kalan 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Millen Baars ile temas halinde olduğu iddia ediliyor.

Genç futbolcunun menajerinin İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.

Ajax altyapısında yetişen futbolcu, Galatasaray U21 takımında forma giyen defans futbolcusu Ercan Şirin'i Instagram'dan takip etti.

Manuel da Costanın uçak bileti elinde Galatasaray...
Manuel da Costa'nın uçak bileti elinde! Galatasaray...

Millen Baars Galatasaraylı futbolcuyu takip etti Transfer...

Millen Baars Galatasaraylı futbolcuyu takip etti Transfer...

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