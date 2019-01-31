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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Milka’dan Türk kayağına destek

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Milka’dan Türk kayağına destek

Türkiye Kayak Federasyonu ile Mondelez International Türkiye’nin markası olan Milka arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Milka bir yıl süreyle federasyonun yer alacağı 68 yarışmada ana sponsor olacak. 

Ünlü çikolata markası Milka, Türkiye Kayak Federasyonu’na sponsor oldu. Mondelez International Türkiye’nin markası olan Milka, Türk kayağının gelişimi için Türkiye Kayak Federasyonu ile bir yıllık anlaşma imzaladı. Aynı zamanda kayak sporunun dünyadaki en büyük destekçileri arasında da yer alan Milka, İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısı ile desteklerinin Türkiye’ye de taşınacağını duyurdu.

Türkiye Kayak Federasyonu ve Milli Takımlar Ana Sponsorluğunun ve yıllık planların açıklandığı toplantıda Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Kayakla Atlama Olimpiyat Sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, Kayaklı Koşu Olimpiyat Sporcusu Ayşenur Duman ve Alp Disiplini Olimpiyat Sporcusu Özlem Çarıkçıoğlu hazır bulundu.

Türkiye Kayak Federasyonu’nun yer alacağı 44 ulusal, 24 uluslararası organizasyon olmak üzere toplamda gerçekleşecek 68 yarışmada ana sponsor olacak Milka’ya herkes Milka markalı ürünlerden satın alarak destek olabilecek. Anlaşma süresince satılan her Milka’dan belli bir oran, Türk kayağının gelişimi için federasyona ve milli takımlara katkı sağlanacak.

“Spora destek misyonumuz”

Basın toplantısında Milka’nın uzun yıllardır uluslararası arenada kayak sporuna verdiği desteğe değinen Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, şunları söyledi:

“Spora ve sporcuya destek hem kurumumuzun hem de markalarımızın tüm dünyada önem verdiği misyonlar arasında yer alıyor. Biz bu desteği Mondelez International Türkiye çatısı altında da devam ettirmek istedik ve Türkiye Kayak Federasyonu’yla bir araya geldik. Milka, 2019 sezonu itibarıyla Türkiye Kayak Federasyonu ve Milli takımların ana sponsorluğunu üstlenmiştir. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiğimiz, kayak sporunun yaygınlaşması, sevdirilmesi ve geleceğin sporcularının yetişmesi adına attığımız bu adımla ‘Geleceğin Kayak Milli Takımı‘na destek olma’ hedefiyle yola çıkıyoruz. Bundan böyle, Türkiye’de kayağı daha çok seven gençler yaratmak, kayak sporuna gönül vermiş sporculara daha geniş imkanlar sağlamak için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu sezon itibarıyla, anlaşma süresince satılan her Milka çikolata Türkiye Kayak Federasyonu’na ve milli sporcularımıza destek olarak yansıyacak. Böylelikle yalnızca biz değil tüm Milkaseverler bu sponsorluğun, bir parçası haline gelecek“

“Büyük heyecan duyuyoruz”

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto da şöyle konuştu:  “Dünyada Kayak branşının en büyük destekçisi Milka ile Türkiye’de kayak sporunun gelişmesi için yaptığımız iş birliğinden büyük heyecan duyuyoruz. Her geçen gün büyüyen bir camiayız. Yıllardır federasyonumuza en büyük sponsor desteğini veren Spor Toto ve sponsorlarımız arasına dahil olan Milka'nın da destekleri ile kayak branşımızı daha iyi seviyelere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Federasyonumuz adına büyük önem taşıdığına inandığımız bu birlikteliğin camiamıza hayırlı olmasını diliyor saygılarımı sunuyorum.“

 

 

 

 

 

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