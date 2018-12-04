Militao kavgası! Mourinho...
Manchester United ve Chelsea transferde karşı karşıya geldi.
İki takımın hedefindeki isimse Porto'nun savunmacısı Eder Militao.. Savunma hattına takviye isteyen Mourinho genç stoperi kadrosunda görmek istiyor.
Ancak İngiliz medyası bu transferde Chelsea'yi bir adım önde görüyor. çünkü Militao'nun menajeri aynı zamanda Chelsea'de oynayan David Luiz ve Willian'ın da menajerliğini yapıyor.
Chelsea bu transfer için Porto'ya yüklü bir bonservis bedeli sunması bekleniyor. (Fanatik)
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