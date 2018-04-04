Milano'da sessiz derbi
Fiorentina takım kaptanı Davide Astori'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. hafta maçında Milan ile Inter 0-0 berabere kaldı.
Milano'daki San Siro Stadı'nda Milan'ın ev sahipliğinde oynanan maç, golsüz berabere sona erdi.
Inter 38. dakikada Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile bir gol bulsa da Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) devreye girmesiyle ofsayt gerekçesiyle hakem tarafından iptal edildi.
Milan'da, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla, 30 hafta sonunda Inter 59 puanla 4. sırada kalırken, Milan 51 puanla 6. sırada yer aldı.
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