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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milano’da Paolo Maldini ile Ozan Kabak pazarlığı

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Milano’da Paolo Maldini ile Ozan Kabak pazarlığı

Genç yıldızın menajeri, İtalyan kulübünün sportif direktörü ile görüştü.

Ünlü futbol adamı Maldini, Ozan’ın menajeri özdemir’e, Stuttgart’a 15 milyon Euro’luk fesih tazminatını ödemeye hazır olduklarını bildirdi. B. Münih ve West Ham da Ozan’a teklifte bulundu. genç yıldız kararını ay sonuna kadar verecek.

VE Milan, Ozan Kabak için masada! Ara transferde 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında G.Saray’dan Stuttgart’a giden Ozan’a, Milan talip oldu. Bu transfer gelişmesi İtalya’da büyük ses getirdi. İtalyan medyasının haberine göre; Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, önceki gün Ozan Kabak’ın menajeri Fazıl Özdemir ile bir araya geldi. Maldini, Stuttgart ile kontratta “15 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan Ozan için bunu ödemeye hazır olduklarını iletti.

TEKLiF ÇOK

Milan ile birlikte Avrupa’nın bir başka devi Bayern Münih ve West Ham United da, Ozan’ı transfer etmek için devreye girdi. Milan, Bayern ve West Ham’dan resmi teklifler alan Ozan, durum değerlendirmesi yapıp kararını ay sonunda verecek. Genç yıldız, 15 milyon Euro fesih bedelini ödemeye hazır 3 kulüp arasında tercih yapacak.

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