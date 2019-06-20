Milano’da Paolo Maldini ile Ozan Kabak pazarlığı
Genç yıldızın menajeri, İtalyan kulübünün sportif direktörü ile görüştü.
Ünlü futbol adamı Maldini, Ozan’ın menajeri özdemir’e, Stuttgart’a 15 milyon Euro’luk fesih tazminatını ödemeye hazır olduklarını bildirdi. B. Münih ve West Ham da Ozan’a teklifte bulundu. genç yıldız kararını ay sonuna kadar verecek.
VE Milan, Ozan Kabak için masada! Ara transferde 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında G.Saray’dan Stuttgart’a giden Ozan’a, Milan talip oldu. Bu transfer gelişmesi İtalya’da büyük ses getirdi. İtalyan medyasının haberine göre; Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, önceki gün Ozan Kabak’ın menajeri Fazıl Özdemir ile bir araya geldi. Maldini, Stuttgart ile kontratta “15 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan Ozan için bunu ödemeye hazır olduklarını iletti.
TEKLiF ÇOK
Milan ile birlikte Avrupa’nın bir başka devi Bayern Münih ve West Ham United da, Ozan’ı transfer etmek için devreye girdi. Milan, Bayern ve West Ham’dan resmi teklifler alan Ozan, durum değerlendirmesi yapıp kararını ay sonunda verecek. Genç yıldız, 15 milyon Euro fesih bedelini ödemeye hazır 3 kulüp arasında tercih yapacak.
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