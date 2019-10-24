Milano - Fenerbahçe Beko: 87-74
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Milano'nun konuğuydu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 87-74 kazandı. İtalyan temsilcisi maçı baştan sona önde götürdü. Sarı-lacivertlilerde Baskonia maçının yıldızı Nando De Colo 12 sayıda kaldı. Jan Vesely ve Lauvrenge 14'er sayı kaydetti. Milano'da Sergio Rodrigues 22 sayıyla maçın yıldızı oldu. Fenerbahçe 4 maçta üçüncü yenilgisini aldı. Bu üç yenilgi de deplasmanda geldi.
Ayrıntılar gelecek...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle