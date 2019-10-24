Fenerbahçe, EuroLeague’deki son maçında 17 Ekim Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Kirolbet Baskonia’yı ağırladı. Fenerbahçe, mücadeleden 87-80 galip ayrıldı. Üçüncü haftanın sonunda ilk galibiyetini alan Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 39 sayı ve 44 verimlilik puanı ile her iki alanda da kariyer rekoruna ulaştı. Nando, bu performansıyla EuroLeague genelinde haftanın oyuncusu oldu.



Fenerbahçe Beko’nun Milano kafilesinde, sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek olan Nikola Kalinic yer almıyor.

Milano Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında AX Armani Exchange Milan’a konuk oluyor. 25 Ekim Cuma günü (yarın) TSİ 21:45’te Mediolanum Forum’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Sasa Pukl (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.



Gigi Datome, EuroLeague’de faul çizgisini son 21 ziyaretinde de hata yapmadı. Kaptan Melih Mahmutoğlu, EuroLeague’de son 18 serbest atışında da isabet kaydetti. Melih, son 7 EuroLeague maçının 6’sında da en az 1 üç sayı isabeti buldu.



Nando De Colo, son 7 EuroLeague müsabakasında da en az 15 sayı üretti ve en az 2 üç sayılık isabet kaydetti. Fransız yıldızımız, bu sezon EuroLeague’de 27.6 sayı ve 26.6 verimlilik puanı ortalamalarıyla her iki alanda da ligin bir numarası olarak dikkat çekiyor.



Derrick Williams, maç başına 7.0 ribaund ortalamasıyla EuroLeague genelinde bu sezon beşinci sırada.



Ahmet Düverioğlu, EuroLeague’de bu sezon maç başına 1.3 blok ortalaması yakaladı ve bu alanda en iyi dördüncü isim.



Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan yedinci oyuncusu (406). Vesely, EuroLeague kariyerinde 811 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli dokuzuncu oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 139 toplam değer ile 13., ribaund istatistiğinde ise 1014 toplam değer ile 14. sırada yer alıyor.



Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%93.7) faul atan oyuncu. Datome de bu sıralamada %91.1 ile altıncı sırada. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 2767 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer sekizinci ismi. Nando, 695 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3106 ile dokuzuncu sırada.



Ahmet Düverioğlu, EuroLeague kariyerinde yakaladığı %67.1 faul isabet yüzdesiyle bu organizasyonun en iyi üçüncü oyuncusu.



Kostas Sloukas’ın EuroLeague kariyerinde 780 asisti var ve lig tarihinin en iyi 13. ismi. Kostas, faul çizgisinde yakaladığı %88.4 isabet yüzdesiyle de organizasyon tarihinin en iyi 15. ismi olarak dikkat çekiyor.



AX Armani Exchange Milan hakkında



1936 yılında kurulan kulüp, müzesine peş peşe dört yerel şampiyonluk katarak macerasına başladı. Yaklaşık 30 yıl sonra Bill Bradley’in gelişiyle uluslararası bir güç haline gelen Milan, 1966 yılında taraftarlarının önünde EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı. 1971-1976 yılları arasında Art Kenney, Renzo Bariviera, Giorgio Giomo ve koç Cesare Rubini önderliğinde üç Saporta Kupası şampiyonluğuna ulaşan İtalya temsilcisi, 1985 tarihinde ise Mike D'Antoni, Dino Meneghin ve Joe Barry Carroll’ın katkılarıyla bu kez de Koraç Kupası’nda mutlu sona ulaştı. İlerleyen dönemde de güçlü kadrolarla yoluna devam eden Milano temsilcisi, Aleksandar Djordjevic, Antonello Riva ve Riccardo Pittis önderliğinde bu kez da 1993 senesinde Koraç Kupası zaferine ulaştı.



Milano için “altın dönem” olarak adlandırılabilecek süreç ise Koraç Kupası zaferlerinin öncesine dayanıyordu. 1987 ve 1988’de, Meneghin, Bob McAdoo ve D'Antoni gibi yıldızlarla, her iki finalde de Maccabi’yi mağlup ederek EuroLeague şampiyonluğuna erişen ekip, EuroLeague’de toplamda üçüncü zaferine ulaşıyordu. Nando Gentile, Dejan Bodiroga ve Gregor Fucka üçlüsü 1996’da Milano ekibine İtalya Ligi ve İtalya Kupası zaferlerini getirirken, bu tarihten itibaren Milano tarihinde suskun bir döneme giriliyordu.



Giorgio Armani’nin sponsorluğunda 2000’li yılların ortasında tekrar ayağa kalkan Milano basketbolu, 2005 yılında İtalya Ligi’nde finale kadar yükseliyor ve tekrar EuroLeague bileti alıyordu. 2008-09’da EuroLeague’de Top 16 gören Milan, bu başarıya normal sezonun son altı maçının beşini kazanarak ulaşıyordu. Milano, aynı sezonda da İtalya Ligi’nde tekrar final oynama başarısı gösterdi.



Armani Milan 2011-12 sezonunda EuroLeague’de Top 16 yaptı ve asıl başarıyı, 2013-14 sezonunda Playoff yaparak gösterdi. Keith Langford önderliğinde Playoff turuna saha avantajıyla giren Milan, o sezonu şampiyon olarak tamamlayan Maccabi’ye 1-3 ile elenmekten kurtulamadı. Aynı sezonun devamında İtalya Ligi’ne odaklanan Milan, Montepaschi Siena’yı geçerek, 1996 yılından sonra ilk yerel şampiyonluğunu elde etti.



2016 ve 2018’de İtalya Ligi’ni, 2016 ve 2017’de ise İtalya Kupası’nı kazanan Milano, geçtiğimiz sezona iyi başlasa da sakatlık sorunları nedeniyle sezonu kötü bitirdi.



2018-19 sezonunda EuroLeague’de güçlü bir giriş yapan Milan, Arturas Gudaitis ve Mike James’in ön plana çıktığı takım kurgusunda, EuroLeague’de ilk sekiz maçın altısını kazandı. Sezonun devamında Gudaitis’i kaybeden ve Nedovic’te de sakatlık sorunları yaşayan Milan, James Nunnally’nin kadroya eklenmesine rağmen, özellikle son dört normal sezon mücadelesinden de mağlubiyetle ayrılarak 14 galibiyette kaldı ve mevcut formattaki en yüksek galibiyet sayısına ulaşmasına rağmen Playoff biletini kaçırdı. Milano’da Mike James, gösterdiği performansla EuroLeague’de en skorer oyuncu oldu ve en iyi ikinci beşe seçildi. Milano için 2018-19 sezonu, yerel yarışmalarda da iyi noktalanmadı. İtalya Kupası çeyrek finalinde Virtus Bologna’ya kaybeden Milan, İtalya Ligi yarı finalinde de Dinamo Sassari’ye süpürülerek elendi.



AX Armani Exchange Milan’da son durum



Her sezon EuroLeague’de önemli hedeflerle yola çıkan Milan’ın başında bu kez, Avrupa basketbolunun en değerli koçlarından biri olan Ettore Messina var. Başarılı İtalyan çalıştırıcı, kadrosunda önemli değişikliğe gittiği bir yaz dönemini geride bıraktı. Milan’ın kadrosu şu şekilde:



Guardlar: Sergio Rodriguez, Andrea Cinciarini, Shelvin Mack, Amadeo Della Valle, Nemanja Nedovic, Riccardo Moraschini

Forvetler: Michael Roll, Vladimir Micov, Jeff Brooks, Aaron White, Paul Biligha

Pivotlar: Luis Scola, Christian Burns, Kaleb Tarczewski, Arturas Gudaitis

Koç: Ettore Messina



Armani Milan, EuroLeague’de bu sezon oynadığı üç maçta iki galibiyet elde etti. İlk haftada Bayern Münih deplasmanında istediğini alamayan ve parkeden 78-64 mağlup ayrılan Milan, ardından önce evinde Zalgiris’i 85-81, ardından da deplasmanda Panathinaikos’u 78-79 ile geçti. Panathinaikos mücadelesinde Vladimir Micov 18, Luis Scola 17, Michael Roll 16 ve Sergio Rodriguez 10 sayı üretti.



Milan, İtalya Ligi’nde sezonun ilk bölümünü kötü geçti. Treviso deplasmanında ilk haftada gelen 53-75’lik galibiyetin ardından oynana dört maçta yalnızca bir galibiyet alabilen Milan, son haftada ise Vanoli Basket Cremona deplasmanından 82-78 mağlubiyetle döndü. Bu maçta Arturas Gudaitis uzun süre sonra forma giyerken, Vladimir Micov’un 26 sayılık performansı galibiyet için yeterli değildi.



AX Armani Exchange Milan’ın maç önü notları



Vladimir Micov, son 9 EuroLeague maçının 8’inde en az bir top çalmaya imza attı.



Arturas Gudaitis, son 7 EuroLeague maçının 6’sında en az bir blok yaptı.



Sergio Rodriguez, EuroLeague’de faul çizgisini son 13 ziyaretinde de hata yapmadı.



Kaleb Tarczewski, bu sezon EuroLeague’de maç başına 7.0 ribaund ortalamasıyla oynuyor ve bu alanda beşinci sırada.



Sergio Rodriguez, bu sezon EuroLeague’de 5.7 asist ortalamasıyla en iyi dördüncü oyuncu.



Sergio Rodriguez’in EuroLeague kariyerinde toplam 1100 asisti var ve bu alanda beşinci sırada yer alıyor. Bu sıralamada Milos Teodosic 1126 asist ile dördüncü.



Rodriguez’in EuroLeague kariyerinde toplam 383 üç sayılık isabet var ve bu alanda yedinci sırada. Altıncı sırada ise 403 üç sayılık isabet ile altıncı sırada. İspanyol yıldız, 33 sayı daha üretmesi halinde EuroLeague’de 2500 sayı barajını aşacak.



Luis Scola’nın EuroLeague kariyerinde 826 iki sayılık isabeti var ve bu alanda sekizinci sırada.



Vladimir Micov, 4 asist daha yapması halinde EuroLeague’de 400 asist barajını aşacak.



Kaleb Tarczewski, EuroLeague’de %66.8 iki sayılık isabet yüzdesiyle lig tarihinin en iyi dördüncü oyuncusu.



Takım istatistikleri – hücum (AX Armani Exchange Milan - Fenerbahçe Beko):



Atılan sayı: 76.0 – 73.3

2 sayı: %45.1 - %49.0

3 sayı: %40.3 - %38.2

Serbest atış: %74.1 - %76.9

Ribaund: 35.0 – 31.7

Asist: 14.0 – 15.7

Top çalma: 4.3 – 5.0

Blok: 3.0 – 2.3



Takım istatistikleri – savunma (AX Armani Exchange Milan - Fenerbahçe Beko):



Yenilen sayı: 79.0 – 76.3

2 sayı: %52.5 - %54.4

3 sayı: %26.3 - %38.8

Serbest atış: %84.6 - %72.2

Ribaund: 38.0 – 31.3

Asist: 12.3 – 18.3

Top çalma: 6.0 – 6.7

Blok: 2.0 – 4.0



İstatistik liderleri (AX Armani Exchange Milan - Fenerbahçe Beko):



Sayı: Micov 15.5, Scola 15.0, Rodriguez 13.7 / De Colo 26.7, A.Muhammed 8.0, Kalinic 7.7

Ribaund: Tarczewski 7.0, Scola 6.3, Brooks 4.3 / Williams 7.0, Vesely 4.0, De Colo 3.7

Asist: Rodriguez 5.7, Mack 3.0, Moraschini 1.7 / Sloukas 4.0, De Colo 3.0, Vesely 2.5

Top çalma: Rodriguez 1.3, Scola 1.0, Brooks 0.7 / Williams 1.0, A.Muhammed 0.7, Sloukas 0.7

Verimlilik: Scola 15.0, Rodriguez 14.0, Micov 14.0 / De Colo 27.7, Williams 8.3, A.Muhammed 7.7



Geçmiş karşılaşmalar



Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı 14 EuroLeague maçında 11 galibiyet elde etti.



2018-19 – Normal Sezon - AX Armani Exchange Olimpia Milan 90 – 104 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon - Fenerbahçe Beko 92 – 85 AX Armani Exchange Olimpia Milan

2017-18 – Normal Sezon Fenerbahçe Doğuş 89 – 70 AX Armani Exchange Olimpia Milan

2017-18 – Normal Sezon - AX Armani Exchange Olimpia Milan 86 – 92 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Normal Sezon - Fenerbahçe 86 – 79 EA7 Emporio Armani Milan

2016-17 – Normal Sezon - EA7 Emporio Armani Milan 70 – 79 Fenerbahçe

2014-15 - Top 16 – Fenerbahçe Ülker 98 – 77 - EA7 Emporio Armani Milan

2014-15 - Top 16 - EA7 Emporio Armani Milan 71 – 82 Fenerbahçe Ülker

2014-15 – Normal Sezon - EA7 Emporio Armani Milan 74 – 80 Fenerbahçe Ülker

2014-15 – Normal Sezon – Fenerbahçe Ülker 77 – 74 EA7 Emporio Armani Milan

2013-14 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 73 – 82 EA7 Emporio Armani Milan

2013-14 - Top 16 - EA7 Emporio Armani Milan 90 – 85 Fenerbahçe Ülker

2011-12 - Top 16 EA7 Emporio Armani 85 – 72 Fenerbahçe Ülker

2011-12 - Top 16 Fenerbahçe Ülker 65 – 63 EA7 Emporio Armani