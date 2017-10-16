Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakayı hakem Paolo Tagliovento yönetti.



Karşılaşmaya baskılı başlayan ev sahibi Inter, derbide ilk golü bulan takım oldu. Inter, 28. dakikada Arjantinli kaptanı Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, ev sahibi Inter’in üstünlüğüyle geçildi.



İkinci yarıya ise Milan, etkili başladı. Oyunun kontrolünü ele alan ve arka arkaya ataklarla gole yaklaşan kırmızı-siyahlı takım, aradığı golü 56. dakikada İspanyol oyuncusu Suso’nun ayağından buldu: 1-1.



Suso’nun beraberlik golüne Inter’den yanıt çok gecikmedi. 63. dakikada ani gelişen Inter atağında Icardi, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Icardi’nin golü Inter’i 2-1 öne geçirdi.



81. dakikada, Milanlı Giacomo Bonaventura gerilerden gelerek arka direkte yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Hakem Tagliovento, son anları büyük heyecana sahne olan maçın 89. dakikasında, Milanlı Rodriguez’in D’Ambrosio’ya yaptığı hareketi, penaltı olarak değerlendirdi. Topun başına geçen Icardi, penaltı atışını gole çevirerek hat-trick yaptı.



Karşılaşmadan 3-2’lik skorla galip ayrılan Inter, puanını 22’ye yükselterek, lider Napoli’nin 2 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

Yaptığı yüksek meblağlı transferlerle sezona büyük umutlarla giren Milan ise üst üste 2'nci, toplamda 4. yenilgisini alarak zirveden iyice uzaklaştı. 12 puanda kalan kırmızı-siyahlılar, 10. basamakta kendine yer buldu.