Milano Derbisi 'CANLI' yayınla Nesine.com'da! Öne çıkan iddaa tercihi ise...
İtalya'da haftanın maçında Inter ile Milan karşı karşıya! Milano Derbisi öncesi takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...
- Takımda önemli bir eksik yok, son 4 lig maçında fire vermediler ve üçüncü sıraya kadar tırmandılar.
- Mauro Icardi 5 golle takımın en golcü ismi ve 15 Ekim 2017'de oynanan 'Derby della Madonnina'ya damga vuran isim olmuştu. (hat-trick yaptı ve Inter 3-2 kazandı)
- Inter'in efsanelerinden Ivan Zamorano, Icardi'nin Higuain'den daha iyi olduğunu söylerken, iki takımın da formasını giyen Hernan Crespo ise kendisini 'Icardi ile Higuain'in karışımı' olarak tanımladı.
- Riccardo Montolivo ve Ivan Strinic sakat. Sağ bekte Davide Calabria'nın oynaması bekleniyor.
- Suso, Higuain, Hakan Çalhanoğlu' hücum hattı değişmeyecek.
- Teknik patron Gennaro Gattuso; 'Inter bizden daha fizikli gözükebilir ama Milan olarak onlardan daha kaliteliyiz. Geçen sezona kıyasla bu sezon daha komple bir takım olduk.' açıklamalarını yaptı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
İtalya Serie A maçları, sezon boyunca CANLI yayınlarla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle