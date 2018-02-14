Milan'ın radarında Hollandalı futbolcu var!
Milan'ın, yaz transfer döneminde Olympique Lyon forması giyen ofansif orta saha oyuncusu Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
İtalyan basını, Milan'ın Olympique Lyon forması giyen Hollandalı futbolcu Memphis Depay ile ilgilendiğini iddia etti.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A'da 8. sırada bulunan Milan, gelecek yaz Lyon'un 23 yaşındaki yıldızı Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için 25 milyon euroyu gözden çıkardı.
Lyon, Hollandalı futbolcuyu 9 milyonu bonus olmak üzere 25 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
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