Milan'ın konuğu Lazio! Aralarındaki son 6 maç 2.5 ALT bitti, iddaa oranı...
İtalya Serie A’nın 11. haftasında Milan ile Lazio karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye her zaman olduğu gibi Misli.com’dan birçok oyun seçeneğiyle canlı bahis yapabileceksiniz.
MILAN - LAZIO
Eski günlerine dönmek için ciddi paralar harcayan Milan bir türlü zirve yarışına giremiyor.
Bu sezon da aynı senaryoyu yaşayan Kırmızı-siyahlılar, Stefano Pioli yönetimindeki üçüncü maçında SPAL karşısında tek golle galip geldi.
Önceki haftalara göre sahada daha disiplinli bir Milan vardı. Bu galibiyetin bir önemi de alt sıralarla olan farkı açmaktı.
Ev sahibi ekip yine kazandığı takdirde üst sıraları gözüne kestirebilir. Ricardo Rodriguez sakatlığı olan oyuncuları.
Lazio ise son yıllarda yakaladığı çıkışı bir seviye üste taşımakta sıkıntı yaşıyor. Tıpkı Milan gibi eski günlerin korkulan Lazio’sunu vücuda getirmek isteseler de bir türlü şampiyonluk yarışında yer alamıyorlar.
Diğer taraftan üst üste Fiorentina ve Torino’yu yendiler. Konuk ekip bu seriye Milan’ı da dahil etmesi halinde ortaya bir iddia koyabilir.
Bu sezon çıktığı 12 resmi karşılaşmada 13 golü bulunan Immobile başkent ekibinin yine en büyük kozu olacak.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT
- Milan, bu sezon Serie A’da çıktığı 10 maçın 7’sinde gol yedi.
- Milan’ın bu sezon ligde oynadığı 10 maçın ilk yarılarında hiç 2 gol izlemedik.
- Lazio’nun Serie A’da oynadığı 10 maçın tümünün ilk yarılarında gol oldu.
- İki ekip arasındaki son 10 karşılaşmanın 5’i berabere bitti.
- İki ekip arasında oynanan son 6 karşılaşma 2.5 ALT tamamlandı.
KİM NE OYNUYOR?
Bu maçı kuponlarında bulunduran üyelerin 3 seçeneği birbirine yakın oranlarda değerlendirdiğini görüyoruz.
Öncelik %20 ile her iki ekipten karşılıklı gol beklentisiyken, Milan kazanır diyenler ise %14.
Maçta en az 3 gol bekleyenlerin oranı ise %13...
MİSLİ.COM SERIE A UZMANI OZAN GÜR’ÜN YORUMU
Perşembe gecesi oynanan SPAL maçını 1-0’lık skorla kazanan Milan, oyunun genelinde daha önceki haftalara nazaran biraz daha derli toplu göründü.
İkinci yarıda oyuna giren Suso hareket getirirken, Kessie ve Piatek gibi arzulu oyuncuların varlığı Milan'ın önemli kozu.
Lazio, Fiorentina ve Torino galibiyetleriyle gereken öz güveni buldu. Takım oyununda arzuladığımız Lazio'yu son iki maçta gördük. Immobile, kuşkusuz bu takımın en değerli lider oyuncusu.
Lazio, Inter maçı hariç bu sezon tüm dış saha maçlarında kolay skor buldu. Milan, iç sahada oyunu rakip alana birçok kez taşıyacaktır. Gol bahislerini değerli buluyorum.
Öncelikli tercihim KG VAR bahsinden yana olacak.
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