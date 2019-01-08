Milan'dan Beşiktaş'a! 22 yaşındaki genç yıldız...
Milan'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş'a doğru!
Sky Sport Italia'nın haberine göre Alen Halilovic'in Beşiktaş'la anlaşması an meselesi!
Oyuncunun menajeri ile Beşiktaş yetkililerinin de bir görüşme gerçekleştirdiği ve son detayları konuştukları iddia edildi.
Bu sezon İtalya Serie A'da hiç süre alamayan Hırvat oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta toplam 60 dakika sahada kaldı.
Hırvatistan Milli Takımı'nın 9 kere formasını giyen genç oyuncu, Milan'ın teknik patronu Gattuso ile ise yıldızını barıştıramadı ve sezon başında bonservis ücreti ödemeden geldiği takımda göze giremedi.
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