Milan'da Paolo Maldini sesleri! Teklif yapıldı...
Gennaro Gattuso ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışına giren Milan'ın, takımda "Strateji Geliştirme Direktörü" olarak görev yapan Paolo Maldini'ye teklif yaptığı belirtildi.
La Gazzetta dello Sport, Milan'ın çok konuşulacak hamlesini paylaştı.
2.5 yıldır takımın başında olan Gennarı Gattuso ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı. İtalyan ekibinin CEO'Su Ivan Gazidis, hiç vakit kaybetmeden bir başka efsaneye teknik direktörlük önerdi, Paolo Maldini!
Takımda "Strateji Geliştirme Direktörü" olarak görev yapan Maldini'ye Gazidis'in "Her şeyin başına geç!" teklifini yaptığı ve Maldini'nin de "Taraftarlar beni bekliyor, biliyorum, teklif de cezbedici ama buna hemen cevap vermem doğru olmaz. Oturup düşünmeli ve doğru hareket etmeliyiz" diye cevap verdiği belirtildi.
Milan efsanesi Paolo Maldini'nin Reggina'ya karşı attığı golü hatırlayalım...
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