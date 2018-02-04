Hakanlı Milan'a, Udinese darbesi!
İtalya Ligi’nin 23.haftasında Milan deplasmanda Udinese ile karşılaştı. Friuli Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada 9.dakikada Milan Suso ile 1-0’lık üstünlük yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Milan’da 68.dakikada Davide Calabria ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Hakan Çalhanoğlu 79 dakika oynadı
Öte yandan Udinese, 76.dakikada Milan kalecisi Gianluigi Donnarumma’nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Milan’da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de sahaya çıktı ve 79.dakikada yerini Fabio Borini’ye bıraktı. Bu sonucun ardından Milan 35, Udinese ise 33 puana ulaştı. (Ajansspor)
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