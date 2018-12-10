Milan'a geliyor mu? İlk ağızdan açıklama...
İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in 6 aylığına Milan'a geçeceği konuşuluyordu. İlk ağızdan açıklama geldi...
Sky Italia'nın haberine göre Zlatan Ibrahimovic'in geleceği belli oldu!
'Ocak' transfer döneminde 6 aylığına Milan'a kiralık olarak gelmesi beklenen İsveçli yıldızın, takımı LA Galaxy'de kalmaya devam edeceği açıklandı.
İtalyan kulübünün Sportif Direktörü Leonardo konu hakkında açıklama yaptı:
'Zlatan, kulübü LA Galaxy ile devam edecek. Onlarla bir anlaşma yaptı ve sezonun ikinci kısmında bizim olmayacak.' dedi.
27 lig maçında 22 gole imza atan Zalatan Ibrahimovic, Mart başına kadar transfer olabilirdi ancak Leonardo'nun açıklamasına bakılırsa MLS'te mücadele etmeye devam edecek.
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