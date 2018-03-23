Milan yönetimi Gattuso hakkında kararını verdi!
Sezona Vincenza Montella ile başlayan ancak daha sonra aldığı başarısız sonuçların ardından Gennaro Gattuso’yu göreve getiren Milan yönetimi, İtalyan çalıştırıcı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamaya karar verdi.
Sezona Vincenza Montella ile başlayan ancak daha sonra aldığı başarısız sonuçların ardından Gennaro Gattuso’yu göreve getiren Milan yönetimi, İtalyan çalıştırıcı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamaya karar verdi.
Kırmızı-Siyahlı kulübün efsaneleri arasında yer alan ve senelik 120 bin Euro kazanan genç çalıştırıcının, yeni sözleşme ile 1.2 milyon Euro kazanacağı öne sürüldü.
- FANATİK -
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