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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
20.01.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Milan ve Juventus 'CANLI' yayında! iddaa'da öne çıkan ise...

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Milan ve Juventus 'CANLI' yayında! iddaa'da öne çıkan ise...

Milan, Genoa deplasmanına giderken, Juventus ise evinde Chievo'yu ağırlayacak. Nesine.com'un 'CANLI' olarak ekrana getireceği maçlar öncesinde son durumlara ve iddaa oranlarına göz atalım...

Genoa - Milan

- Genoa'da kritik eksik, takımın gol makinesi Krzysztof Piatek cezalı. (21 maç - 19 gol)

- Milan'da ise savunmadan Davide Calabria ve Alessio Romagnoli ile orta sahadan Franck Kessie cezalı.

- Süper Kupa maçında forma giyemeyen Suso'nun durumu maç saati netlik kazanacak.

- Geçen sezon Luigi Ferraris'te kazanan Milan olmuştu, sezonun ilk maçını da kırmızı-siyahlı ekip kazandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 154Genoa - Milan
    3
    MS2
    2,00
    5954kez oynandı
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Juventus - Chievo

- Süper Kupa şampiyonu Juventus'ta Miralem Pjanic cezalı, Mario Mandzukic ve Juan Cuadrado'nun sakatlıkları devam ediyor.

- 53 puanla zirvede yer alıyor, lig sonuncusu Chievo'nun ise sadece 8 puanı bulunuyor. (3 puan silme cezası aldılar)

- Bu sezon ligde oynadığı 9 deplasman maçında kalesinde 18 gol gören Chievo, Juventus deplasmanında çıktığı son 2 maçta 5 gol yedi, hiç gol atamadı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 157Juventus -(1,00h) Chievo
    3
    MS1
    1,20
    6841kez oynandı
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İddaa Tahminleri - 21 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 21 Ocak Pazartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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