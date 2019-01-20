Milan ve Juventus 'CANLI' yayında! iddaa'da öne çıkan ise...
Milan, Genoa deplasmanına giderken, Juventus ise evinde Chievo'yu ağırlayacak. Nesine.com'un 'CANLI' olarak ekrana getireceği maçlar öncesinde son durumlara ve iddaa oranlarına göz atalım...
Genoa - Milan
- Genoa'da kritik eksik, takımın gol makinesi Krzysztof Piatek cezalı. (21 maç - 19 gol)
- Milan'da ise savunmadan Davide Calabria ve Alessio Romagnoli ile orta sahadan Franck Kessie cezalı.
- Süper Kupa maçında forma giyemeyen Suso'nun durumu maç saati netlik kazanacak.
- Geçen sezon Luigi Ferraris'te kazanan Milan olmuştu, sezonun ilk maçını da kırmızı-siyahlı ekip kazandı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Juventus - Chievo
- Süper Kupa şampiyonu Juventus'ta Miralem Pjanic cezalı, Mario Mandzukic ve Juan Cuadrado'nun sakatlıkları devam ediyor.
- 53 puanla zirvede yer alıyor, lig sonuncusu Chievo'nun ise sadece 8 puanı bulunuyor. (3 puan silme cezası aldılar)
- Bu sezon ligde oynadığı 9 deplasman maçında kalesinde 18 gol gören Chievo, Juventus deplasmanında çıktığı son 2 maçta 5 gol yedi, hiç gol atamadı.
İtalya Serie A maçları, sezon boyunca CANLI yayınlarla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle