Milan UEFA'dan men cezası istiyor
İtalya Serie A devi Milan, Avrupa Kupaları'dan 1 yıl men edilmek için UEFA ile görüşme halinde.
Eski anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmek yerine UEFA Avrupa Ligi'nden 1 yıl men cezası almaya razı olan Milan CEO'su Ivan Gazidis, konuyu UEFA yetkilileriyle görüşüyor.
Corriere dello Sport'a göre UEFA ile yeni Finansal Fair Play anlaşması yapmak isteyen Milano Kulübü, bu yıl çekeceği ceza ile yeni bir sayfa açmak istiyor.
Ligi bu sezon 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Milan, Avrupa cezası alırsa onun yerine 7. sıradaki Torino Avrupa'ya gidecek.
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