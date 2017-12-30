« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Milan, üç maçta tek puanı Hakan'la aldı

Milan, üç maçta tek puanı Hakan'la aldı

İtalya Serie A’daki mücadelede 1-0 geriye düşen Milan, Hakan Çalhanoğlu’nun golüyle Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı

AA
SON GÜNCELLEME

LİGİN 19. haftasında 6 maçtır mağlup olmayan Fiorentina, son iki karşılaşmada sahadan puansız ayrılan Milan’ı ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 71. dakikasında Fiorentina, Giovanni Simeone’nin golüyle öne geçti. İkinci yarıda Fabio Borini’nin yerine oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 74. dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fiorentina ve Milan sahadan birer puanla ayrıldı. Yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso ile ligde çıktığı beş maçta sadece bir galibiyet alabilen Milan, puanını 25 yaptı. Fiorentina ise 27 puana çıktı.

1-11 puan

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ