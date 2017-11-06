Milan, Sassuolo deplasmanından zaferle döndü

Karşılaşmanın ilk yarısını 39'uncu dakikada Alessio Romagnoli'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Milan, 67'nci dakikada İspanyol futbolcu Suso'nun ağları havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 64'üncü dakikada yerini Manuel Locatelli'ye bıraktı.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Milan puanını 19'a yükseltti ve ligde 7'nci sıraya yükseldi.

Ligde son 3 haftada 2'nci galibiyetini alan kırmızı-siyahlı takımda, koltuğu sallantıda olduğu ifade edilen genç teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu galibiyetle rahat bir nefes aldığı yorumları da yapıldı.

- Lider Napoli puan kaybetti

Ligde 12'nci hafta itibarıyla lider olan Napoli, sezonun 2'nci puan kaybını Chievo Verona ile deplasmanda yaptığı mücadelede yaşadı. Sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Napoli, 32 puanla liderliğini sürdürdü.



Napoli'nin puan kaybettiği haftada Juventus fırsatı tepmedi ve 2'nci sıraya yükseldi. Haftaya 2'nci sırada giren Inter ise sahasında Torino ile 1-1 berabere kalarak, Napoli'nin puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi. Juventus ise ligin zayıf ekiplerinden Benevento'yu 2-1 yenerek 2'nci sıraya yükseldi. Inter ise 30 puanla 3'üncü sırada yer aldı.