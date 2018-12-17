Milan onu gönderiyor! Hakan Çalhanoğlu...
İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu oldu...
Ülkenin ünlü gazetesi Gazetta Dello Sport'un haberine göre Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu satıp Lucas Paqueta için ödenecek 35 milyon Euro'nun bir kısmını çıkarmayı hedefliyor.
Milan'ın, 25 milyon Euro'ya Leverkusen'den transfer ettiği Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibinde beklentileri karşılayamadı. Milano ekibi, transfer etmek istediği Flamengo'nun oyuncusu Lucas Paqueta için 35 milyo Euro ödemek zorunda.
Ancak finansal fair-play nedeniyle Milan satış yapmadan oyuncu alamıyor. Ve kırmızı-siyahlıların amacı Hakan Çalhanoğlu'nu, 24 yaşındaki ismi isteyen Leipzig'e satmak.
35 MİLYON EURO...
Daha önce Bundesliga'da Leverkusen ile çok başarılı olan milli oyuncumuzu Leipzig transfer etmek istiyor. Milan da bu fırsattan yararlanıp Paqueta için ödeyeceği 35 milyon Euro'nun bir kısmını bu transferden elde etmek istiyor.
Devre arasında gerçekleşmesi beklenen bu transfer için Leipzig'in Milan'a 20 milyon Euro ödeyebileceği iddia ediliyor. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan ile İtalya Serie A'da 13 maça çıkıp sadece 2 asist üretebildi. Milli futbolcunun ligde bu sezon golü bulunmuyor. 10 numaralı formayı giyen Türk futbolcu, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 1 gol atıp 3 de asist yaptı. Hakan geçen sezon Serie A'da 6 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti...
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