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Milan,Kalinic'i renklerine bağladı

Bu yıl transfer sezonuna damga vuran kırmızı-siyahlı takım, Hırvat golcü Kalinic'i kadrosuna kattı

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Serie A'da bu sezon yaptığı transferlerle dikkati çeken kırmızı-siyahlı takım, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Kalinic'de mutlu sona ulaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fiorentina'da forma giyen Kalinic'in satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edildiği ve 29
yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Milan'ın Hırvat golcü için 5 milyon avro kiralama bedeli verdiği, gelecek sezon ise sözleşmede yer alan özel madde gereği 20 milyon avro karşılığında bonservisinin alınacağı iddia edildi.

Kalinic, Fiorentina formasını giydiği Serie A'da geçirdiği iki sezon boyunca 27 gol atmıştı.

Serie AAC MilanNikola Kalinic
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