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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.09.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Seri A'da puan durumu

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Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Seri A'da puan durumu

İtalya Serie A'da liderlik koltuğunda oturan İnter, liderlik için mücadele eden Milan ile karşı karşıya gelecek. Kariyerlerindeki 183. mücadelesine çıkacak olan Milan ve İnter, galibiyet için tüm kozlarını oynayacak. Peki, İtalya Ligi'nin önemli derbisi Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Milan İnter maçı için geri sayım başladı. Birbirlerine karşı oynadıkları son 10 maçta İnter'in 5 maç üstünlüğü bulunurken, Milan'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor. Peki, Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Milan İnter maçı öncesi karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MİLAN İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Milan, İnter ile karşılaşacak. 21 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Beinsports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU

1Inter 39+6
2Bologna 37+2
3Juventus 37+2
4Napoli 36+2
5Atalanta 36+1
6Torino 36+1
7Milan 36+1
8Cagliari 46+2
9Roma 35+2
10Lazio 34+2
11Hellas Verona 340
12Genoa 44-2
13Sassuolo 330
14Brescia 33-1
15Parma 33-1
16SPAL 33-1
17Udinese 33-2
18Lecce 33-4
19Fiorentina 31-2
20Sampdoria 30-8

Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Seri Ada puan durumu

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