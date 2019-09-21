Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Seri A'da puan durumu
İtalya Serie A'da liderlik koltuğunda oturan İnter, liderlik için mücadele eden Milan ile karşı karşıya gelecek. Kariyerlerindeki 183. mücadelesine çıkacak olan Milan ve İnter, galibiyet için tüm kozlarını oynayacak. Peki, İtalya Ligi'nin önemli derbisi Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Milan İnter maçı için geri sayım başladı. Birbirlerine karşı oynadıkları son 10 maçta İnter'in 5 maç üstünlüğü bulunurken, Milan'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor. Peki, Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Milan İnter maçı öncesi karşılaşma hakkında bazı bilgiler
MİLAN İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Milan, İnter ile karşılaşacak. 21 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Beinsports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
|1
|Inter
|3
|9
|+6
|2
|Bologna
|3
|7
|+2
|3
|Juventus
|3
|7
|+2
|4
|Napoli
|3
|6
|+2
|5
|Atalanta
|3
|6
|+1
|6
|Torino
|3
|6
|+1
|7
|Milan
|3
|6
|+1
|8
|Cagliari
|4
|6
|+2
|9
|Roma
|3
|5
|+2
|10
|Lazio
|3
|4
|+2
|11
|Hellas Verona
|3
|4
|0
|12
|Genoa
|4
|4
|-2
|13
|Sassuolo
|3
|3
|0
|14
|Brescia
|3
|3
|-1
|15
|Parma
|3
|3
|-1
|16
|SPAL
|3
|3
|-1
|17
|Udinese
|3
|3
|-2
|18
|Lecce
|3
|3
|-4
|19
|Fiorentina
|3
|1
|-2
|20
|Sampdoria
|3
|0
|-8
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle