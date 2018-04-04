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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
04.04.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Milan İnter maçı için futbolseverlerin geri sayımı başladı. İtalya Ligi'nin iki büyük takımının karşı karşıya geleceği Milan İnter maçı, Serie A'da ilk sıralardaki dengelerin değişmesine olanak sağlayacak. İcardi, Perisic, Suso gibi önemli futbolcuların sahaya çıkacağı karşılaşma, İtalya dışında tüm Avrupa'dan da takip edilebilecek. Peki, Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

Milan İnter maçı ile iki çınarın dev mücadelesi ekranlara taşınacak. Aynı stadyumu kullanan iki Milano takımının karşı karşıya geleceği Milan İnter maçı, futbolseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, dertaylı bilgiler

MİLAN İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Seri A'nın 30. hafta mücadelesinde Milan, San Siro Stadyumu'nda İnter'i konuk edecek. 4 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak olan mücadele, Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Liderlik koltuğunda oturan Juventus, geçtiğimiz hafta  ağırladığı Milan'ı 3-1 mağlup etti. Milan'ın tek golünün pasını veren Hakan Çalhanoğlu, 81 dakika sahada kaldı.

Liderin en yakın takipçisi Napoli, deplasmanda Sassuolo ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli puanlar kaybetti.

Roma, Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Bologna deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

78 puanlı Juventus, Napoli ile arasındaki farkı 4 puana yükseltti. Bu iki takımı, 60 puanlı Roma, bir maç eksiği bulunan 58 puanlı Inter ve 57 puanlı Lazio takip etti.

Premier Lig

Zirvede yalnız kalan Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Everton'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Swansea City'yi 2-0 yendi. United'ı 5. dakikada öne geçiren Romelu Lukaku; Michael Owen, Robbie Fowler, Wayne Rooney ve Harry Kane'den sonra Premier Lig'de 25 yaşına girmeden 100 gol atan 5. futbolcu oldu.

İlk 8 içinde maç eksiği bulunmayan tek takım Liverpool, geriye düştüğü Crystal Palace deplasmanından Mısırlı Muhammed Salah'ın 84. dakikadaki golüyle 2-1 galip ayrıldı. Salah, 2009-2010 sezonunda attığı 29 golle bir Premier Lig sezonunda en fazla gole ulaşan Afrikalı futbolcu unvanının sahibi Didier Drogba'yı yakaladı.

Tottenham, Londra derbisinde konuk olduğu Chelsea'yi 3-1'lik skorla geçti.

84 puanı bulunan lider Manchester City'nin ardından 68 puanlı Manchester United, 66 puanlı Liverpool, 64 puanlı Tottenham ve 56 puanlı Chelsea sıralandı.
City, 7 Nisan'da oynanacak Manchester derbisinde United'ı yenerse tarihinin 5. şampiyonluğuna ulaşacak.

La Liga
Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona, 2-0 geri düştüğü Sevilla deplasmanından son dakikalarda bulduğu gollerle 2-2 beraberlikle ayrıldı. Katalan ekibi, geçen sezondan beri süren yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.
Atletico Madrid konuk ettiği Deportivo'yu 1-0 yenerek Barcelona ile arasındaki farkı 9'a indirdi.
Real Madrid, deplasmanda oynadığı Las Palmas karşılaşmasını 3-0 kazandı. Valencia da Leganes'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.
La Liga'nın 30. haftası sonunda 76 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 67, Real Madrid 63 ve Valencia 62 puanla izledi.

Bundesliga
Bayern Münih, ağırladığı Borussia Dortmund'u 6-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.
Schalke 04, evinde Freiburg'u 2-0, Leipzig de deplasmanda Hannover 96'yı 3-2 yendi.
Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, sahasında Hamburg ile 1-1 berabere kaldı.
Bundesliga'nın 28. haftasının ardından 69 puanı bulunan Bayern Münih, Schalke 04'ün 17, Borussia Dortmund'un 21 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Bayern Münih, hafta sonunda Augsburg karşısında puan kaybetmezse bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek.

Ligue 1

Lider PSG ve 2. sıradaki Monaco, Fransa Lig Kupası finali sebebiyle Fransa liginin 31. haftasında maç yapmadı.
Marsilya, deplasmanda Dijon'u 3-1, Lyon ise sahasında Toulouse'u 2-0 yendi.
PSG, haftayı 83 puanla lider kapattı. Monaco 66, Marsilya 62 ve Lyon 60 puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.

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