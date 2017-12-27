Milan İnter maçı ile futbol zevki televizyonlara taşınacak. İtalya'nın iki büyük kulübünün karşılaşacağı mücadele, yurt dışında birçok kanalda canlı olarak yayınlanacak. Peki, Milan İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesinden detaylı bilgiler

MİLAN İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İtalya Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Milan, İnter ile mücadele edecek. 27 Aralık Çarşamba günü oynanacak olan mücadele, TSİ 22.45'te yayınlanacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

İTALYA LİGİNDE SON DURUM NE?

Haftaya lider giren Napoli, ağırladığı Sampdoria'yı 3-2 yenerek zirveyi bırakmadı.



Liderin 3. golünü kaydeden Marek Hamsik, 116. kez rakip fileleri havalandırarak, dünya futbolunun en büyük oyuncularından Arjantinli Diego Armando Maradona'nın Napoli'de attığı 115 gollük rekoru kırmayı başardı.



Son şampiyon Juventus konuk ettiği başkent temsilcisi Roma'yı 1-0'la geçti.



Geçen haftaya kadar namağlup olan Inter, üst üste ikinci yenilgisini aldı. Mavi-siyahlılar deplasmanda Sassuolo'ya 1-0 mağlup oldu.



Bir türlü beklenen ivmeyi yakalayamayan transferin lideri Milan sahasında Atalanta'ya 2-0 yenildi.



Ligin 18. haftası sonunda 45 puan toplayan Napoli, liderliği sürdürdü. Napoli'yi 44 puanlı Juventus, 40 puanlı Inter ve bir maç eksiği bulunan 38 puanlı Roma izledi.