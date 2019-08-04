Milan Hakan Çalhanoğlu için yüksekten uçtu
Ismael Bennacer ve Rade Krunic transferleri yapan Milan Kulübü, Hakan Çalhanoğlu için gelen teklifleri dinlemeye karar verdi.
İtalya'da yayın yapan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Leipzig'in ilgilendiği milli futbolcu için Milan yüklü bir bonservis talep ediyor.
Habere göre Milano kulübü, yıldız futbolcuyu bırakmak için 18-20 milyon Euro arasında bir bonservis ücreti istiyor.
25 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılabileceği belirtilirken, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da kalma yönünde istekli olduğu vurgulandı.
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