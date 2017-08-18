MİLAN GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!

Flaş transferlerle eski günlerine dönmeyi hedefleyen Milan, San Siro’da ağırladığı rakibini farklı devirerek gövde gösterisi yaptı.
İtalyan devi, 13. dakikada Andre Silva’nın golüyle 1-0 öne geçti. 25. dakikada Montolivo skoru 2-0 yaparken 28’de Hakan Çalhanoğlu’nun asistinde topu ağlara gönderen Andre Silva, skoru 3-0’a getirdi.
Fabio Borini, 67. ve 68. dakikadalarda attığı gollerle farkı 5’e çıkardı. Karşılaşmanın 85. dakikasında Riccardo Montolivo maçta gol perdesini kapayan isim oldu.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 61 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, iyi oyununu asistle süslerken yerini Giacomo Bonaventura’ya bıraktı.