Milan, Genoa deplasmanında kaptı kaçtı!
Genoa ile Milan, İtalya Serie A’nın 28. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Milano ekibi maçın son atağında attığı golle 3 puana ulaştı.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11’de başlarken 68’de yerini Andre Silva’ya bıraktı.
Son anlara 0-0 eşitlikle girildi. Sağlı sollu ataklar yapan Milan golü 90+4’te maçın son atağında buldu. Sağdan Suso’nun kestiği topa kafayla çok düzgün bir vuruş gerçekleştiren Andre Silva takımını da galibiyete taşıdı. Portekizli forvet Milan'la ligdeki ilk golünü kaydetti.
Milan puanını 47’ye yükseltirken Genoa 30 puanda kaldı. (Ajansspor)
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