Milan Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Milan Benfica maçı ile Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şu ana kadar tek maça çıkan ve ondan da mağlup ayrılan Milan, Benfica karşısında galibiyet parolası ile sahada olacak. Peki, Milan Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Milan Benfica maçı için geri sayım başladı. Avrupa'nın iki büyük kulübü olan Milan ve Benfica, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda mücadele edecek. Peki, Milan Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
MİLAN BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Milan ve Benfica karşı karşıya gelecek. 28 Temmuz Pazar günü saat 22.06'da oynanacak olan karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
İki takım daha önce 8 kez karşı karşıya gelirken karşılaşmaların dördünden Milan galip ayrılmış, dördü ise berabere tamamlanmıştır.
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