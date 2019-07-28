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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.07.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Milan Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Milan Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Milan Benfica maçı ile Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şu ana kadar tek maça çıkan ve ondan da mağlup ayrılan Milan, Benfica karşısında galibiyet parolası ile sahada olacak. Peki, Milan Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Milan Benfica maçı için geri sayım başladı. Avrupa'nın iki büyük kulübü olan Milan ve Benfica, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda mücadele edecek. Peki, Milan Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MİLAN BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Milan ve Benfica karşı karşıya gelecek. 28 Temmuz Pazar günü saat 22.06'da oynanacak olan karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek. 

İki takım daha önce 8 kez karşı karşıya gelirken karşılaşmaların dördünden Milan galip ayrılmış, dördü ise berabere tamamlanmıştır. 

 

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