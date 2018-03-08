Milan Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?
Milan Arsenal maçı UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir heyecana tanık edecek. İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan ile İngiltere Premier Lig'in yıldızları ile tanınan takımı Arsenal'ın mücadele edeceği karşılaşma, San Siro Stadyumu'nda oynanacak. Peki Milan Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Milan Arsenal maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu mücadelesi devam ediyor. Futbolseverlerin ilgiyle takip edeceği karşılaşma Gattuso ile Wenger'in taktik savaşlarına sahne olacak. Peki, Milan Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
MİLAN ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu mücadelesinde Milan, İngiltere ekibi Arsenal'ı konuk edecek. 8 Mart Perşembe günü oynanacak bu mücadele, TRT Spor ve Tivibu spor 5 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma Fransız hakem Clement Turpin tarafından yönetilecek.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan artıyor. Avrupa’nın dev ekipleri son 16 turu ilk maçlarında avantajlı skor elde etme peşinde olacak. Turun en dikkat çekici karşılaşması ise erken final niteliğindeki Milan - Arsenal mücadelesi...
San Siro’da oynanacak mücadelede Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği İtalyan devi Milan, Premier Lig’de istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Mesut Özil’li Arsenal’i ağırlayacak. Fransız Clement Turpin’in düdük çalacağı maç bugün TSİ 21.00’de başlayacak. Milan, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nu 11 puanla lider bitirmiş ve son 32 turunda da Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad’ı eleyerek son 16 turunda Arsenal’in rakibi olmuştu. Avrupa Ligi H Grubu’nu 13 puanla lider bitiren Arsenal ise son 32 turunda İsveç takımı Östersunds’u geçmişti.
NURİ VE ÖMER’Lİ DORTMUND, TUR İÇİN AVANTAJLI BİR SKOR PEŞİNDE
UEFA Avrupa Ligi’nde Nuri Şahin ve Ömer Toprak’lı Borussia Dortmund, Salzburg karşısında son 16 turu ilk maçında çeyrek finale çıkmak için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. TSİ 21.00’de başlayacak mücadeleyi Sloven Slavko Vincic yönetecek. Şampiyonlar Ligi H Grubu’nu 3’üncü bitirerek yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme şansı yakalayan Alman ekibi, son 32 turunda da İtalya’nın Atalanta ekibini turnuvanın dışına itmişti. Salzburg ise Avrupa Ligi’nde I Grubu’nu lider bitirmiş ve son 32 turunda İspanyol takımı Real Sociedad’ı geçerek Dortmund’un rakibi olmuştu.ÿ
AVRUPA LİGİ'NDE DİĞER MAÇLAR ŞU ŞEKİLDE
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, bugün oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bugün son 16 turu ilk maçları yapılacak.
Sekiz mücadelenin oynanacağı gecenin öne çıkan maçında İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda İtalya'nın Milan takımına konuk olacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Maçların programı şöyle:
21.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
21.00 CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)
21.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
21.00 Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
23.05 Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya)
23.05 Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya)
23.05 Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya)
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