Milan 1-1 Hellas Verona

Milano'daki San Siro Stadı’nda oynanan müsabakayı, hakem Daniele Chiffi yönetti.



Karşılaşmaya konuk ekip, hızlı başladı ve 13. dakikada Marco Faraoni ile deplasmanda 1-0 öne geçti.



Milan'dan bu gole yanıt, maça ilk onbirde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile geldi. Kazanılan serbest atışı 29. dakikada gole çeviren Hakan Çalhanoğlu takımına eşitliği getiren golü attı: 1-1.



İlk yarının sonlarına doğru Milan yakaladığı iki fırsatı değerlendiremeyince devreye, gollü beraberlikle gidildi.



İkinci yarıda ise iki takımda birbirlerinin kalesinde tehlikeli pozisyonlara girdi ancak gol bulamadı.



68.dakikada Hellas Veronalı Sofyan Amrabat’ın Samuel Castillejo’ya yaptığı sert hareketi VAR yardımıyla tespit eden hakem Daniele Cliffi, doğrudan kırmızı kart göstererek, Amrabat'ı oyundan attı.



Bu devrede Hellas Verona'nın 2, Milan’ın da son anlarda 1 topu direkten döndü. Mücadelede başka gol olayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım birer puana razı oldu.



Diğer yandan, Hakan Çalhanoğlu, takımı Milan'ın son oynadığı iki resmi müsabakada da gol atarak son dönemdeki performansını katladı. Çalhanoğlu, Milan’ın hafta içinde Torino ile oynadığı İtalya Kupası çeyrek final maçında attığı 2 golle, takımını önce elenmekten kurtarmış, ardından yarı finale yükselmesinde büyük rol oynamıştı.





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