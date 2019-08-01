Mikel ve Ekuban takımdan ayrı çalıştı
Trabzonspor'da yeni transfer Obi Mikel ile kampa sonradan dahil olan Ekuban, takımdan ayrı çalıştı.
Trabzonspor resmi internet sitesinde yapılan bilgilendirme mesajı şöyle;
"Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve yeni transferimiz Obi Mikel sağlık kontrolünden geçti.
Sağlık kontolleri tamamlanan oyuncularımız kendilerine uygulanan özel antrenman programı dahilinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürdü."
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