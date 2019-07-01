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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.07.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Mikel Trabzonspor'un 130. yabancısı

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Mikel Trabzonspor'un 130. yabancısı

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Nijeryalı John Mikel Obi, bordo-mavililerin 52 yıllık tarihinde 130. yabancı futbolcusu oldu.

1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini yapan bordo-mavili ekip, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman futbolcu Jürgen Groh'u kadrosuna dahil ederek gerçekleştirmişti.

Obi Mikel, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu dönemindeki altıncı yabancı transferi oldu. Bordo-mavili yönetim daha önce Vahid Amiri, Majid Hossein, Zargo Toure, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ı transfer etmişti.

- Brezilyalılar ilk sırada

Trabzonspor'da oynayan yabancı futbolcular arasında Brezilyalılar ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeden bugüne kadar 12 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz temsilcisi, Belçika'dan 8, Polonya ve Slovakya'dan yedişer, Yugoslavya, Gürcistan ve Gana'dan altışar oyuncuyu renklerine bağlamıştı.

Trabzonspor, Nijerya'dan 5, Ukrayna, Arjantin ve Çekya'dan dörder, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, Senegal, Kolombiya'dan üçer, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda, Güney Kore ve İran'dan ikişer, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ve Togo'dan birer futbolcu transfer etti.

- Bordo-mavililerin 5. Nijeryalısı

Obi Mikel, Trabzonspor'un mevcut kadrosundaki üçüncü Nijeryalı oyuncu oldu. Bordo-mavililerde Onazi ve Nwakaeme'nin ardından Obi Mikel de takımın mevcut kadrosundaki bir diğer Nijeryalı futbolcu oldu. Karadeniz ekibinde daha önce de Nijeryalı Augustine James ve Isaac Promise forma giymişti.

Trabzonspor'un mevcut kadrosunda bulunan 10 yabancıdan 3'ü Nijeryalı olarak dikkati çekerken şu anda en fazla bu ülkeden oyuncu kadroda yer alıyor.

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