Miha Zajc'tan taraftara mesaj: "Bambaşka bir Fenerbahçe olacak"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMiha Zajc'tan taraftara mesaj: "Bambaşka bir Fenerbahçe olacak"
GeriFutbol Miha Zajc'tan taraftara mesaj: "Bambaşka bir Fenerbahçe olacak"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
10.07.2019 - 18:09, Son Güncelleme:

Miha Zajc'tan taraftara mesaj: "Bambaşka bir Fenerbahçe olacak"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Miha Zajc'tan taraftara mesaj: "Bambaşka bir Fenerbahçe olacak"

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, yeni sezonda sahada bambaşka bir sarı-lacivertli ekip olacağını söyledi.

Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’ndaki tesislerine gelerek takıma katılan Miha Zajc, sezona dair çalışmalara başladığı ilk gün açıklamalarda bulundu.

Sloven oyuncu “Geçtiğimiz sezon bizim için zorlu bir süreçti. Büyük kulüpler zaman zaman böyle zorluklar yaşayabilirler ama bu süreçleri en iyi atlatanlar da yine büyük kulüpler olurlar. Taraftarımız her zaman destek verdi. Fenerbahçe camiası bu tür zorlu süreçleri nasıl geçeceğini bilen büyük bir kulüp. Şimdi yeni bir sezon başlıyor ve hepimizin ciddi sorumlulukları var. Bunun farkındayız. Hepimizin kendini kanıtlaması için bu sezon bir şans. Hedeflerimize ulaşmak için kamp süreci bizim için oldukça önemli. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal yönetiminde sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu yıl Fenerbahçe camiası ve taraftarlarımız için sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacak” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Miha Zajc'tan taraftara mesaj: "Bambaşka bir Fenerbahçe olacak"
Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu, forma satışı yaptı
Wimbledon'da Djokovic yarı finale yükseldi
Benoit Poulain resmen Kayserispor'da! | Transfer haberleri...