Miha Zajc kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Seria A'nın köklü ekiplerinden Empoli'de forma giyen Miha Zajc'ın adı, ara transfer döneminin sonunda Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Bu gelişmenin ardından başta Fenerbahçeli futbolseverler olmak üzere pek çok kişi, 'Miha Zajc kimdir?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Miha Zajc hakkında tüm detaylar...
1994 yılında Slovenya'da dünyaya geldi. Ülkesinin Bilje takımında futbola adım atan Miha Zajc, 2014 yılına kadar çeşitli kulüplerde kiralık olarak forma giydi. 2014'te 400 bin Euro bonservis bedeliyle NK Olimpija Ljubljana'nın kadrosuna katıldı.
Bu takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miha Zajc 2017'nin ara transfer döneminde, 1.7 milyon Euro bedelle Empoli'ye transfer oldu.
Empoli'deki ilk sezonunda takımı küme düşen Miha Zajc, 2017-18 sezonunda Serie B'de sergilediği performansla takımının Seri A'ya yükselmesinde büyük katkı sağladı.
Bu sezon Empoli formasıyla 20 Serie A, 1 İtalya Kupası maçında forma giyen Zajc, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.
Orta sahanın ortasında görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, Slovenya Milli Takımı'nda da 9 kez forma giyerken 2 de gol attı.
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