Miguel Vieira Başakşehir'de
Medipol Başakşehir 28 yaşındaki Portekizli savunmacı Miguel Vieira'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo Kulübü’nde forma giyen başarılı defans oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Miguel Vieira’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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