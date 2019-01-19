Mick Schumacher babasının izinde
Ferrari markası başarıdan başarıya koşan eski F1 pilotu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Ferrari ailesine katıldı.
Efsanevi pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher babasının izinden gidiyor. Son olarak 2018 Formula 3 şampiyonu olan Mick, Ferrari Sürücü Akademisi'ne katıldı.
Bu olayın kendisini Formula 1 hedefine ulaştıracağını söyleyen Mick Schumacher, Ferrari ailesine katıldığı için çok sevinçli olduğunu dile getirdi.
19 yaşındaki sporcu, babasının emekliliğinden 23 yıl sonra Ferrari'ye katıldı.
Michael Schumacher, 2013'te Alpler'de geçirdiği kayak kazasından bu yana komada yaşam mücadelesi veriyor. Ailesi onun sağlık durumunu sır gibi saklıyor.
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