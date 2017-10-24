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Michy Batshuayi hem gol attı hem trolledi

Chelsea'nin golcüsü Michy Batshuayi kendisinden şüphe eden tüm Chelsea taraftarlarını tek bir tweet ile trolledi.

Hürriyet Haber
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Watford karşısında yedek soyunan Belçikalı forvet Chelsea 2-1 yenik durumdayken oyuna girdi. Chelsea maçı 4-2 kazanırken 2 gol kaydetti.
Bu sezon 10 maçta 7’inci golüne ulaşan 24 yaşındaki futbolcu yine de bazı Chelsea taraftarlarını formayı hak ettiğine ikna edemiyor.
Watford maçından önce bir taraftar, sosyal medyada Batshuayi’nin maçı kazandırması halinde kendi ‘dışkısını’ yiyeceğini ilan etmişti.

 

Michy Batshuayi hem gol attı hem trolledi

 

 

Maçı kazandıran golleri sıralayan oyuncunun karşılaşması sonrası attığı tweet ise manidardı: “Afiyet olsun.” (skor)

Michy Batshuayi hem gol attı hem trolledi

Michy Batshuayi
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